İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7898
  • EURO
    9,2715
  • ALTIN
    466.748
  • BIST100
    1323.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İhanette yeni aşama! İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaret!
Dünya

İhanette yeni aşama! İsrail'den Sudan'a ilk resmi ziyaret!

İsrail'den bir heyetin ilişkileri normalleştirme kararı ardından ilk kez resmi ziyaret kapsamında Sudan'a gittiği bildirildi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:25
ABONE OL

İsrail Ordu Radyosunda yayınlanan haberde, İsrail'den bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Heyette kimlerin yer aldığına ilişkin bilgi verilmezken, ziyaretin ana gündem maddesinin İsrail ile Sudan arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının olduğu ifade edildi.

Habere ilişkin İsrailli ve Sudanlı yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.