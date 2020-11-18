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Dünya

Bahreyn'den resmi talep geldi: İsrail'de büyükelçilik açıyor

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti. Zeyyani, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi'ye ilettiğini belirtti.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:05
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Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından Zeyyani ve Ashkenazi ortak basın toplantısı düzenledi.

Zeyyani, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi'ye ilettiğini belirtti.

İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edildikten sonra Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Bahreynli Bakan daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına iştirak edecek.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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