İHH, Etiyopya'da 4 bin 500 çadır kurdu

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:36

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Vakıf, Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalardan ve Tigray eyaletindeki güvensiz ortamdan kaçan binlerce Etiyopyalıya yardım eli uzattı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Sudan Mülteci Komiserliği iş birliğinde, krizin ilk gününden bu yana sahada çalışmalar yürüten Vakıf, yurtlarını terk eden ailelere barınma, gıda ve hijyen yardımı ulaştırdı.

Kadarif eyaletindeki Um Rakuba Kampı'nda 1117 çadır kurulmasının ardından 2 bin 250 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye dağıtıldı.

Tunaydbah Kampı'nda da 3 bin 365 çadır kuruldu, kampın belirli bölgelerine 250 litrelik 50 su tankı yerleştirildi ve 900 kişinin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda çuvalları mülteci ailelere dağıtıldı.

- Etiyopyalılardan İHH'ye teşekkür

Öte yandan, İHH'nin çalışmalarını takdir eden onlarca Etiyopyalı sosyal medyada, Vakfa ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Vakıf, kamplarda yardım dağıtımı ve çadır kurulumunu sürdürüyor.

Şimdiye kadar 60 binden fazla Etiyopyalı Sudan'a kaçarken, Tigray eyaleti içerisinde de yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Etiyopya ordusunun bir dönem Tigray eyaletini yöneten TPLF liderlerini yakalamak için operasyonları devam ediyor. Birleşmiş Milletler, eyaletin farklı bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.