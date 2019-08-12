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İHH'dan Gazze'de 6 bin 500 aileye kurban yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi yaklaşık 6 bin 500 aileye kurban eti ulaştırdı.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi yaklaşık 6 bin 500 aileye kurban eti ulaştırdı.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yetimler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım projesi kapsamında yaklaşık 6 bin 500 aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi.

"Kurban eti dağıtım projesiyle, bölgede zorlu ekonomik şartlar altında yaşayan Gazzelilerin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz." diyen Şerfa, İHH'nın Gazze'deki insani yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

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