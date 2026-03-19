Dünya

İHH'den İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a ramazan yardımı: 1 milyonu aşkın kişi yerinden edildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in yoğun saldırılarıyla sarsılan Lübnan'da yerinden edilen ve camiye sığınan ailelere zekat, ramazan fitresi ve sıcak yemek ulaştırdı. Vakfın Medya Sorumlusu Yakup Alaca, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını ve krizin derinleştiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kapsamlı saldırıları, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Milyonlarca sivil temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken, İHH İnsani Yardım Vakfı bölgede aktif şekilde yardım operasyonlarını yürütüyor. Vakıf ekipleri, ramazan ayında yerinden edilen ailelere hem gıda hem de sıcak yemek desteği sağladı.

İHH EKİPLERİ BERCE VE DERAYYE'DE AİLELERE ZEKAT VE SICAK YEMEK ULAŞTIRDI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahibi ve yerinden edilen ailelere insani yardım ulaştırdı.

Lübnan'ın Berce beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere zekat ve ramazan fitresi dağıtan İHH ekipleri, Derayye beldesindeki bir camide kalan ailelere ise sıcak yemek ikram etti.

AA muhabirine konuşan İHH Medya Sorumlusu Yakup Alaca, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

Alaca, "Şu anda Derayye beldesindeyiz. Mutfağımızda pişirdiğimiz yemekleri, bu camiye sığınan ailelere dağıtıyoruz. Lübnan'da kriz derinleşiyor, ihtiyaç her geçen gün artıyor." dedi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 968 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 432 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

