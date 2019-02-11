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İhvan lideri Bedii hakkındaki bir hapis cezası daha onandı

Mısır Yargıtayı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında, 'yargıya hakaret' gerçekçesiyle verilen üçer yıllık hapis cezasını onadı.

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Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 25 İhvan yetkilisi hakkında "Hapishaneler baskını" olarak da bilinen davanın duruşmasında, "yargıya hakaret" gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 
 
Söz konusu cezaya çarptırılanlar arasında, İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci, Saad el-Ketatni ve davetçi Safvet Hicazi de bulunuyor.
 
Bu kararın, Bedii hakkında verilen beşinci nihai hüküm olduğu belirtildi.
 
Kahire Ceza Mahkemesi, Kasım 2014'te, 2011 yılındaki hapishaneler baskını duruşmasında "yargıya hakaret" gerekçesiyle Bedii ve diğer sanıklara 3'er yıl hapis cezası vermişti.
 
"Hapishaneler baskını" olarak da bilinen davanın duruşmasında, hakim Şaban Şami'nin Mursi'ye "Sus" demesine diğer sanıklar tepki göstermişti. Bunun üzerine mahkeme söz konusu sanıklar hakkında yargıya hakaret davası açmıştı.
 
Ağustos 2013'te tutuklanan İhvan lideri aleyhine bugüne kadar Mısır'ın 8 ayrı kentinde 40'tan fazla dava açıldı. Bedii şimdiye kadar müebbet dahil çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

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