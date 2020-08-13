İhvan liderlerinden İsam el-İryan, Sisi'nin zindanlarından hayatını kaybetti

AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:31

Iryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik makamlarının kendisine tutuklu halde bulunan Iryan'ın öldüğü bilgisini ilettiğini söyledi.

Ölüm nedenine ilişkin bilgisi olmadığını kaydeden Abdulmaksud, "Iryan'ın hapishanede ya da hastanede vefat edip etmediğini bilmiyorum." dedi.

Abdulmaksud, ailesine vefat haberini verdiğini ve ölüm sonrası gerekli işlemlere başladığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise İryan'ın ani bir kalp krizi nedeniyle tabi bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İryan, 2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet göstermişti.

Farklı suçlamalardan yargılanan İryan hakkında "doğu sınırına baskın", "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezası (25 yıl hapis) verilmişti.