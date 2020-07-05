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  • İhvan'ın ''terör listesine'' alınma talebi Tunus'ta tepkilere yol açtı
Dünya

İhvan'ın ''terör listesine'' alınma talebi Tunus'ta tepkilere yol açtı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) 'terör örgütü' listesine alınması talebine Tunus Devlet Mülkleri Bakanı Gazi eş-Şevaşi, 'Faşist bir liste' sözleriyle tepki gösterdi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 07:43 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 07:43
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Bakan Gazi eş-Şevaşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faşist bir liste, ülkede kargaşayı yayma, Tunus'un demokratik geçişini sekteye uğratma, güvenlik ve istikrarına zarar verme gayesi güdüyor." ifadelerini kullandı.

Tunus Parlamento Ofisi, dün Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetmişti.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

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