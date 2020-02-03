İİT Genel Sekreteri: Filistin davası hala öncelikli meselemiz

AA 03.02.2020 13:55 - Güncelleme: 03.02.2020 13:55

Useymin, İİT'nin dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantısının açılış konuşmasında, Filistin halkının taleplerini karşılamayan, barışçıl çözüme ve uluslararası kanunlara aykırı herhangi bir adımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

"Filistin davası hala Teşkilat'ın öncelikli meselesidir" diyen Useymin, çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasına dayanması gerektiğine dikkati çekti.

Useymin, "Barış, istikrar, güven ve adaletin sağlanmasını hedefleyen, uluslararası meşruiyet kararları ile Arap Barış Girişimi'ne dayanan çabalara bağlı olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Genel Sekreter, Filistin meselesinde, uluslararası hukukun üstünlüğünü koruyan, bölgede adil ve kapsamlı barışı sağlayan uluslararası siyasi çözüm ve çabaları desteklediklerini vurguladı.

- "DÜŞMAN İLE NORMALLEŞME"



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiklerini belirterek, "ABD'nin ve sömürgeci İsrail'in Filistin halkının haklarını inkar ve ilhak eden gündemini kabul etmeyip, bunları hiçbir şekilde dikkate almayacağız." tespitini yaptı.

Maliki, planı desteklemeyi, "tüm ilgili uluslararası kurumları baltalayacak saldırganlığın normalleştirilmesi" olarak değerlendirdi.

Plana a destek verilmesini "düşman ile normalleşme" olarak niteleyen Maliki, planın, tek taraflı ve tamamen İsrail yanlısı olduğundan, kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Maliki, "Ellerimizi, diğerinin haklarını ve isteklerini inkar eden aşırılıkçı fikirler temelinde değil, adalet, hukuk ve haklar temelinde gerçek bir barışa uzatıyoruz." diyerek, Arap ve İslam ülkelerine bu kritik günlerde Filistinlileri ve Mescid-i Aksa'yı desteklemeleri çağrısında bulundu.

- "FİLİSTİN HALKINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan, Filistin halkına verdiği desteği bir kez daha teyit ediyor. Kardeş Filistin halkı ve onun ulusal kararlarını her düzeyde desteklemeye devam edeceğini de vurguluyor." dedi.

Ferhan, ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını geri kazanması ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda Filistin'i desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.