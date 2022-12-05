İİT, İsrail'in Filistin topraklarındaki ''suç ve infazlarını'' kınadı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 Aralık'ta Nablus'un güneyindeki El-Huvvara beldesinde Ammar Hamdi Muflih'in (22) soğukkanlılıkla yakın mesafeden vurularak öldürülmesine tepki gösterildi.



İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden suçlarının kınandığı vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin bu sabah Batı Şeria'da 1 kişiyi öldürmesi ve 6 kişiyi yaralamasının "İsrail'in Filistin halkına yönelik baskıcı, saldırgan ve terör eylemleri politikasını somutlaştırdığı" ifade edildi.



İsrail'in söz konusu saldırı ve suçlarına karşı uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısının yapıldığı açıklamada, suçluların cezalandırılması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.

İsrail askerlerinin 2 Aralık'ta Nablus'un güneyindeki El-Huvvara beldesinde Filistinli Ammar Hamdi Muflih'i yakın mesafeden ateş açarak öldürmesi tepkilere neden olmuştu. Filistin Devlet Başkanlığı, Başbakan Muhammed Iştiyye ve Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da işlediği "soğukkanlı infazı" kınadıklarını ifade eden mesajlar yayımlamıştı.

Bu sabah Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir Filistinliyi gerçek mermiyle göğsünden vurarak öldürmüş, 6 Filistinliyi de yaralamıştı.



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sene başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirtiliyor.