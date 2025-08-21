İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
İİT'den acil toplanma kararı: Gündemde Gazze'nin işgali var

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere 25 Ağustos'ta olağanüstü toplanacağı belirtildi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:27
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in saldırılarını ve Gazze'yi işgal planlarını görüşmek için acilen toplanacağı kaydedildi.

Toplantıda, İsrail'in "Gazze'yi işgal etme, soykırım, abluka, aç bırakma ve zorla göç ettirme" suçlarına karşı alınacak ortak tavrın değerlendirileceği ifade edildi.

İSRAİL'İN, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

