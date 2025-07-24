İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4812
  • EURO
    47,7678
  • ALTIN
    4394.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İİT'den işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Tehlikeli bir adım
Dünya

İİT'den işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Tehlikeli bir adım

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi kabul etmesini sert bir dille kınayarak, bu adımın işgali meşrulaştırma ve iki devletli çözümü sabote etme girişimi olduğunu belirtti.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
İİT'den işgalci İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Tehlikeli bir adım
ABONE OL

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Meclisi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi onaylamasını kınayarak bunun işgali perçinlemeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğunu bildirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında herhangi bir egemenliği olmadığı" ifade edildi.

İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi onaylamasını kınayan İİT, bunun işgali perçinlemeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

İsrail işgalinin ve yerleşimlerin yasa dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen tavsiye kararı gereğince bu işgalin sonlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme, Filistin halkının haklarını desteklemek için gerekli siyasi ve yasal önlemleri alma çağrısı yinelendi.

İsrail Meclisi, dün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.