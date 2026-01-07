İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0449
  • EURO
    50,3733
  • ALTIN
    6154.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İİT'den Somaliland hamlesi: 10 Ocak'ta olağanüstü toplanılacak
Dünya

İİT'den Somaliland hamlesi: 10 Ocak'ta olağanüstü toplanılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıması nedeniyle 10 Ocak'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
İİT'den Somaliland hamlesi: 10 Ocak'ta olağanüstü toplanılacak
ABONE OL

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın dün Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, bu ziyaretin ardından İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin acil olarak toplanma kararı aldığı ve toplantının 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacağı bildirildi.

İsrail'in Somaliland'i tanımasının Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini vurgulanan açıklamada, bu gelişmelere karşı İslam dünyasının ortak bir tutum belirlemesi ve Somali'nin egemenliğine desteğin açık şekilde ortaya konulması gerektiği ifade edildi.

İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

  • islam işbirliği teşkilatı
  • israil
  • somaliland
  • olağanüstü

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.