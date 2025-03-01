İİT'den soykırımcı İsrail'e tepki! UNRWA yasaklarını reddediyoruz

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre örgüt, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlerin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki varlığına ve faaliyetlerine dair İsrail'in yükümlülüklerine ilişkin hukuki görüş bildirme prosedürleri çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı'na bir dilekçe sundu.

Dilekçede, İsrail'in işgalci bir güç olarak uyguladığı icraatlar ve UNRWA'nın 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla işgal altındaki Filistin topraklarında çalışmalarına devam etmesini engelleyen geçersiz yasalarına karşı bu yasal çabaların önemi vurgulandı.

Ayrıca, adil ve kalıcı çözüm bulunana kadar İİT'nin UNRWA'ya kararlı desteğinin devam edeceği yinelendi.

İSRAİL'İN UNRWA'YA YÖNELİK YASAKLAMA KARARI

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.