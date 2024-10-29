IKBY Başbakanı Barzani: Bağdat ve Erbil bölgedeki savaşlara dahil olmak istemiyor

Barzani, Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY halkını 6. dönem milletvekili seçimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı tebrik eden Barzani, bunun bölge demokrasisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve tüm tarafların sonuçları kabul etmesi gerektiğini söyledi.

PKK'nın Duhok'ta yola yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi Barzani, tüm siyasi taraflara "farklılıkları bir yana bırakarak halka hizmet etmek amacıyla işbirliği içinde, güçlü ve kapsayıcı bir hükümet" çağrısında bulundu.

Erbil ile Bağdat arasında ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirten Barzani, merkezi hükümetle ilişkilerde IKBY'nin mali hakları dahil tüm sorunları ele almayı ve çözmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Barzani, Erbil-Bağdat ilişkilerindeki olumlu ilerlemeye rağmen "Bağdat'ta hala merkeziyetçiliği esas alan bir zihniyetin olduğu" yorumunda bulundu.

Tüm Irak ve bölge için barış, refah ve istikrar mesajını verdiklerini vurgulayan Barzani, "Irak ve Kürdistan Bölgesinin bölgedeki savaşlara dahil olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani, bir siyasi tarafın yolsuzluğun kaldırılmasının önünde durması halinde hükümetin bununla tek başına mücadele edemeyeceğine işaret ederek, "Tüm yönetim yolsuzluğun ortadan kaldırılmasında ciddi olmalıdır. Her şeyden önce yolsuzluğun ortadan kalkmasını isteyenlerin yolsuzluğu bırakması gerekiyor." diye konuştu.