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Dünya

IKBY Başbakanı Barzani: SDG Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmediğini belirtti.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
IKBY Başbakanı Barzani: SDG Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor
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IKBY Başbakanı Barzani, Al Arabiya televizyonuna gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in IKBY'de varlığı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Barzani, IKBY'nin koalisyon güçlerine mihmandarlık yapmak istediğini söyledi.

TRUMP İLE GÖRÜŞME YAPILMADI

Erbil ile Bağdat arasındaki ekonomik meselenin siyasileştirildiğini kaydeden Barzani, ABD Başkanı Donald Trump ile şu ana kadar telefon görüşmesi yapmadığını dile getirdi.

Barzani, Suriye'de Kürtlerin siyasi sürece katılımını desteklediğini vurgulayarak "SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor." ifadelerini kullandı.

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