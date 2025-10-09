IKBY Başkanı Barzani'den uyarı mesajı: Türkiye çok ciddi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtlerini rahat bırakması ve Suriye'nin kuzeyinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (MERİ) Erbil'de düzenlediği forumda IKBY-Türkiye ilişkileri ile PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

IKBY ile Türkiye ilişkilerini "oldukça dostane" şeklinde nitelendiren Barzani, "Hem siyasi hem ekonomik olarak çok farklı bir ilişkimiz var. Kürdistan Bölgesi, Türkiye ile bu ilişkiyi korumaya devam edecek." dedi.

"Türkiye'de başlayan ve adı her ne olursa olsun süreçle ilgili olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı'nı gördüğümde Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu hissettim. Türkiye çok ciddi. Süreç yavaş da olsa ağır da olsa Türkiye'de bu sürecin sonuçlanmasıyla ilgili ciddi bir kararlılık var."



Barzani süreçle ilgili sabırsız olunmaması gerektiğini belirterek "Bazı şeyler risk de olsa karşı tarafın yapması gerekiyor. Yıllardır devam eden bir sorunu bir günde ve gecede bitiremezsin. Bazen risk alman da gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'ya seslenen Barzani "Sözüm şudur: Bu riski alsınlar. Çünkü bu daha iyidir. Süreç yavaş olsa da risk alınmalı." diye konuştu.

"SÜRECİN NETİCE VERMESİ İÇİN PKK'NIN BU ADIMLARI ATMASI GEREKİYOR"

"Karşı tarafın ne yaptığına bakalım öyle adım atarız" yönteminin yanlış bir düşünce olduğunu ifade eden Barzani, "Şimdi öyle bir haldeyiz ki iki taraf da diğerinin adım atmasını bekliyor. Bu yöntemle bu sorun çözülmez. Şimdi atılması gereken bazı adımlar var. Sürecin netice vermesi için PKK'nın bu adımları atması gerekiyor. Detaylara girmek istemiyorum." dedi.

Barzani, sürecin işlemesi için yardımcı olma rolünü üstlendiklerini söyleyerek "Ankara ile de konuştuk, bu grupla (PKK) da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik." ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ BİR FIRSATTIR"

Sürecin önemli olduğunu vurgulayan Barzani, "Bence bu tarihi bir fırsattır ve Kürtler bunu kaçırmamalıdır. Kürtler hiçbir şekilde bu fırsatı kaçıramaz. Öcalan'ın mesajları çok açık ve nettir. Kandil de tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Fakat bunu yapmıyor. Yapmadığı için de umutsuzluk oluşuyor. Hatta Öcalan da umutsuzluğa kapılıyor. Bu doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, "Konuşmaya gelince sözde 'Öcalan'ın söylediklerine bağlıyız' diyorlar ancak uygulamaya ve pratiğe gelince tam tersini yapıyorlar." ifadelerini kullanarak bu yaklaşımın hem Kürtlere hem sürece büyük zarar verdiğini kaydetti.

Sürece ciddi katkı verilmesi gerektiğini söyleyen Barzani, "Şimdi bu oyunların zamanı değildir. Bunlar artık deşifre olmuş/çözülmüş oyunlardır. Sürecin başarısız olmaması ve netice vermesi için çaba göstermeleri gerekiyor." diye konuştu.

"SURİYE SİYASİ SÜRECİNİN İÇİNDE AKTİF ROLÜNÜZ OLSUN"

Barzani, Suriye'deki gelişmelere ilişkin PKK/YPG'ye çağrıda bulunarak, "En kısa sürede Şam'a gidin. Yeni Suriye'nin bayrağını dalgalandırın. Kendinizi siyasi sürecin sahibi görün. Şam'da ofis açın. Kendinizi ev sahibi görün. Suriye siyasi sürecinin içinde aktif rolünüz olsun." dedi.

Kendilerinin 2003'te Bağdat'ta etkili olduklarını aktaran Barzani, şunları kaydetti:

"Biz Bağdat'a büyük bir önemle gittik. Bazı durumlarda Sünniler ile Şiiler arasında duvar örsün diye Peşmerge gücünü gönderdik. Suriye'deki kardeşlerimize de aynı bunu söylüyoruz.



Şam'a gidin. Şam başkentinizdir. Ülkenizdir. Hiçbir şey beklenemez. Şimdi neyi bekliyorlar bilmiyorum. Neyin değişmesini bekliyorlar?"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine dair Barzani, söz konusu görüşmede Suriye'nin merkezi bir sistemle yönetilemeyeceğini Şara'ya ilettiğini aktardı.

Barzani, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusu ile ilişkilerinin bazen sıcak bazen de soğuk olduğunu belirterek prensiplerinin hiç değişmediğini söyledi.

"PKK, ROJAVADAKİLERİN YAKASINI BIRAKMALIDIR"

Barzani, "Rojavadan (Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki Kürtler) talebimiz nedir? Biz şunu söylüyoruz: Kendi işinizi kendiniz yürütebilirsiniz. PKK günlük işlerinize müdahale edemez. En büyük problemleri bu." dedi.

Barzani konuşmasını şöyle tamamladı:

"PKK, Rojavadakilerin yakasını bırakmalıdır. PKK onların yakasını bırakmadığı sürece onlar netice alamaz. PKK onları tamamen rahat bırakmalıdır ve hiçbir şekilde iç işlerine karışmamalıdır. PKK Suriye'nin kuzeyinden, Rojavadan vazgeçmelidir."

