IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı ikili ilişkileri görüştü

Barzani, resmi ziyaret çerçevesinde gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü.

Daha sonra yaptığı açıklamada Barzani görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

IKBY'de 25 Eylül 2017'de düzenlenen gayrimeşru referandumu hatırlatan Barzani, "Referandum olaylarından sonra IKBY’nin siyasi açılımında Fransa ve Macron büyük rol oynadı. " dedi.

Barzani ayrıca Fransa'nın IKBY ile Bağdat'taki merkezi yönetim arasında yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Görüşmede ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Barzani, Paris ile hem siyasi hem ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Fransa'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede IKBY'ye destek verdiğini söyleyen Barzani, "Fransa'ya DEAŞ ile mücadelede Peşmerge güçlerine verdiği destek ve IKBY'deki göçmenlere yönelik insani yardımlarından dolayı teşekkür ettik." diye konuştu.