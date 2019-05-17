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IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi: PKK Sincar'da kaosa sebep oluyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Musul'un Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK'nın bölgede kaos çıkardığını belirterek, örgütün bir an önce Sincar'ı terk etmesi gerektiğini yineledi.

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Dizayi, PKK'nın bölgedeki varlığı, IKBY'de 8 aydır kurulamayan hükümet ve Türk şirketlerinin Irak'a yatırımları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ezidileri hedef almasını bahane edip Ağustos 2014'ten bu yana Sincar'da bulunan terör örgütü PKK'nın yarattığı istikrarsızlığı dile getiren Dizayi, "PKK'ya bağlı bazı güçlerin varlığı bölgede kaosa sebep oluyor. IKBY ve Irak merkezi hükümeti de en başından beri bu güçlerin bölgeyi terk etmesi çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Dizayi, bölge halkının kendisinin ilçe yönetimini belirlemesini ve meşru idarenin de iş başına geçmesini istediklerini söyledi.

- KABİNENİN KURULMASI

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen kurulamayan kabineye ilişkin ise Dizayi, koalisyon hükümetinin haziranın ortasında kurulabileceğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, 2017'de boşalan bölgesel başkanlık için de meclis çatısı altında seçim yapılacağını söyledi.

- "TÜRK ŞİRKETLERİN YATIRIM YAPMALARI İSTİYORUZ"

Bölgedeki faaliyetleri ve daha önce hayata geçirdikleri projelerle önemli işlere imzala atan Türk şirketlerinin önemine de değinen Sefin Dizayi, şunları kaydetti:

"Türk şirketleri özellikle IKBY'nin altyapısında önemli işler gerçekleştirdi. Tüm Irak'ın ihtiyacı olduğu fabrika, turizm ve tarım gibi projelerde yatırım yapmalarını istiyoruz. Burada sadece inşa edilecek yeni konutlara değil güçlü bir ekonomik altyapıya da ihtiyacımız var."

Türkiye'nin yatırım alanında tecrübeli bir ülke olduğunu vurgulayan Dizayi, Türk şirketleri için bölgede çeşitli alanlarda önemli fırsatlar olduğunu ve yatırımcılara tüm alanlarda kolaylık sağladıklarını kaydetti.

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