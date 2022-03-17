IKBY: İran'ın Erbil'e attığı füzeler savaş füzesi

AA 17 Mart 2022 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:14

Başkent Bağdat'a gelen Ahmed, Erbil'e yönelik 13 Mart'taki füzeli saldırıların ardından Irak Meclisinde kurulan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu"nun konuğu oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Ahmed, komisyon üyelerini bilgilendirme toplantısında, "Erbil saldırısı Irak'ın egemenliğiyle iyi komşuluk ilişkisi ve anlaşmalara saldırıdır. Irak Meclisinin bizimle dayanışmasından memnuniyet duyuyoruz. Maalesef saldırıda kullanılan füzeler sınırı aşan ve ancak savaşlarda kullanılan füzelerdi." dedi.

İran tarafından saldırı öncesi Erbil'e haber verilmediğini kaydeden Ahmed, saldırıların hedefinin sivil yerleşim yerleri olduğunu dile getirdi.



Aynı zamanda Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı olan Ahmed, saldırıyla ilgili Erbil'e gelip gerçekleri araştırmak isteyen uluslararası taraflar ve İran'a da kapılarının açık olduğunu belirtti.

- İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU ÜSTLENMİŞTİ

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını ve füzelerin kentte ABD Konsolosluğu civarındaki bir mahalleyi hedef aldığını duyurmuştu.

Erbil'e yönelik saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Devrim Muhafızlarının açıklamasında, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.