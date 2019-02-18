11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2995
  • 6,0065
  • 225.779
  • 102.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcılığında ilk kez bir Türkmen

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu bugün ilk oturumunu yapmaya hazırlanırken, Parlamento Başkan Yardımcısı görevine ilk kez bir Türkmen seçildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu Türkmen milletvekillerinden Azat Küreci, İHA’ya yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan ilk oturumun Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ertelendiğini söyledi.
 
Parlamentonun ilk oturumunun bugün saat 16’da yapılacağını belirten Küreci, ilk kez bir Türkmen milletvekilinin başkan yardımcılığı görevine atandığını kaydederek, “Parlamento tarihinde ilk kez bir kadın ve Türkmen başkan yardımcılığına atandı. KDP’nin önerdiği iki isim vardı Türkmenlerden biri Müna Kahveci diğeri ise Muhammed İlhanlı. Biz de aramızda ilk dönemin Kahveci ikinci dönemde ise İlhanlı’nın görevi alması konusunda anlaştık aramızda” dedi.
 
111 sandalyeden oluşan IKBY parlamentosunda 5 Türkmen milletvekili yer alıyor.
 

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısını açıkladı

IKBY'de bir ilk: Türkmen atandı

IKBY'de bir ilk: Türkmen atandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

İngiltere'den AB yorumu: Gelecekteki ilişkiler tehdit altında

İngiltere'den AB yorumu: Gelecekteki ilişkiler tehdit altında

Terör örgütleri ABD'den yardım alabilmek için harekete geçti

Terör örgütleri ABD'den yardım alabilmek için harekete geçti

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA