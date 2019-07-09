'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'

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IKBY: PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir

IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı, 'PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir. IKBY'deki 800'den fazla köy ve yerleşim biriminin yeniden imarı önünde yıllardır engel teşkil ediyorlar' denildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı, terör örgütü PKK'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve çatışmaya sürüklemekle suçladı. 
 
Güvenlik Ajansı Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, IKBY'deki bazı tarafların, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed'in önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinde Müsteşarlıkla iş birliği yaptığı yönündeki iddialarına tepki gösterildi.
 
Örgütün yuvalandığı IKBY sınırlarındaki eylemlerine değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
"PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir. IKBY'deki 800'den fazla köy ve yerleşim biriminin yeniden imarı önünde yıllardır engel teşkil ediyorlar." 
 
Açıklamada, Güvenlik Müsteşarlığının, PKK'nın faaliyetlerine karşı olduğu, idari sistem ve vatandaşların can güvenliğinden de IKBY'nin sorumlu olduğu kaydedildi.
 
- "Özgür IKBY'nin kurtarılmaya ihtiyacı yok" 
 
Örgütün IKBY'deki eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, "Özgür IKBY'nin, kurtarılmaya ihtiyacı yok." ifadeleri kullanıldı. 
 
Açıklamada ayrıca terör örgütü PKK'ya yakın bazı medya organlarının, IKBY'nin güvenlik kurumlarının TSK ve MİT'in ortak operasyonunda iş birliği yaptığı yönündeki iddiaları reddedildi. 

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