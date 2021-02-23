IKBY: PKK, Haşdi Şabi ile birlikte hareket ediyor

23 Şubat 2021 Salı 15:38 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:07

Irak Merkezi hükümeti ile IKBY, 9 Ekim 2020'de Musul'a bağlı Sincar'da PKK varlığının sona erdirilmesini öngörülen Sincar Anlaşması'nı imzaladı. Ancak pratikte henüz bir ilerleme sağlanamadı.

DEAŞ'ın temizlenmesinin ardından Sincar'a yuvalanan PKK militanları bölgeden ayrılmamakla birlikte, Irak halkına tehdit ve baskılarını sürdürüyor.

TRT Haber'in haberine göre, Irak başbakanlığına bağlı, İran'a yakın Haşdi Şabi milisleri de bölgedeki varlığını her geçen gün artırıyor.

ETNİK VE DİNİ GRUPLARDAN IKBY'YE BAŞVURU

Türkmenler, Araplar, Ezidiler, Hristiyan ve Kakailer'in temsilcileri, PKK'nın bölgeden çıkarılması için IKBY Başbakanlığına resmi başvuruda bulundu, yardım istedi.

Temsilciler ayrıca Erbil'deki Birleşmiş Milletler ofisine de başvuru yaptı.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, yapılan başvuruların önemine dikkat çekti, şunları söyledi:

"Bu önemli bir gelişmedir. Başta Ezidiler olmak üzere, Türkmenler, Hıristiyanların kendi yurtlarına dönmeleri gerekir. Özellikle Ezidilerin Sincar'a dönmeleri gerekir."

HAŞDİ ŞABİ İLE PKK BİRLİKTE

Maruf, bölgede PKK ile birlikte Haşdi Şabi unsurlarının ortak hareket ettiğini de açıkladı:

"Bilgilere göre, o bölgede ortak hareket ediliyor. Yani bizim de aldığımız, medyada gördüğümüz bilgilere göre Sincar merkez ve etrafı Haşdi Şabi ile PKK orada olan bazı silahlı gruplar. Şimdi orada bulunuyorlar."

EZİDİLERE SÖZLEŞME DAYATIYORLAR

IKBY Meclis Başkan Yardımcısı Muna Kahveci de, PKK'nın Sincar'da Ezidilere bazı sözleşmeler dayattığını, imzalamayanların ise cezalandırıldığını belirtti.

Kahveci, şunları söyledi:

"PKK, Ezidileri de rahatsız ediyor. Ezidiler diyor ki biz Sincar'da özgürce hareket edemiyoruz. Hareket edebilenlere de bir form dağıtılmış, kimler onlara yandaşlık yapmıyorsa, onların sözü ile hareket etmediği sürece onları başka yollardan cezalandırıyorlar"

Sincar'da kalanlar bölgenin PKK'dan temizlenmesini umutla beklerken, yuvalarını terk etmek zorunda kalanlar ise evlerine dönecekleri günü iple çekiyor.