IKBY yargısından Irak hükümetine BMGK çağrısı

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:01

IKBY Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'e yönelik füze saldırıları kınandı.

Irak'ın egemenliğine saygı duyulması ve ülkelerin çatışma sahası olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Bağdat hükümetine Irak'ın egemenliğine yönelik bu ihlallere ilişkin BMGK'de şikayetçi olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Irak Meclisi ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine de bu tür saldırıların önüne geçmek için kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısı yapıldı.

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ, ERBİL'DE IKBY BAŞBAKANI BARZANİ İLE FÜZE SALDIRISINI GÖRÜŞTÜ



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile kente dün gece düzenlenen füze saldırılarını ele aldı.

Irak Savunma Bakanı Cuma Inad, İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci'nin de eşlik ettiği Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'deki havalimanında IKBY Başbakanı Barzani tarafından karşılandı.

Barzani, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Başbakan Kazımi ve Iraklı bakanları dünkü alçak saldırıları görüşmek ve sivil alanlardaki hasarı yakından görmek üzere Erbil'de karşıladım. Irak'ın egemenliğine yönelik tekrarlanan saldırıların durması gerektiği konusunda mutlak bir mutabakat içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Kazımi, kentteki temasları kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

Irak Başbakanı ve beraberindeki heyetin, Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kazımi, kente yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." demişti.

"Kardeşim" dediği IKBY Başbakanı Barzani ile olayı görüştüğünü aktaran Kazımi, "Güvenlik güçlerimiz, bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliğini ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

- NE OLMUŞTU?



IKBY Anti-Terör Birimi, dün, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını, İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.