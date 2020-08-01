IKBY'de 5 ay sonra uçak seferlerine yeniden başlandı

AA 01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:25

Süleymaniye Havalimanı Genel Müdürü Tahir Abdullah, düzenlediği basın toplantısında, iç ve dış hatlardan seyahat etmek isteyen vatandaşların sıkı sağlık tedbirlerine tabi tutulacağını ifade etti.

Abdullah, yolcuların test tarihi 2 günü geçmemiş Kovid-19 sonuç belgesiyle iç ve dış hatlardan seyahat edebileceklerini, bunun için de uçuştan 4 saat önce havalimanında olmaları gerektiğini söyledi.

Seyahat yasaklarının kaldırılmasından sonra Erbil'e ilk yurt dışı seferi Ankara'dan tarifeli bir uçakla gerçekleştirildi.

IKYB İçişleri Bakanı Rebaz Ahmed, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana tüm seferlere kapalı olan Erbil ve Süleymaniye havalimanları yetkililerine 1 Ağustos'a kadar yurt içi ve yurt dışı seferlerine yeniden başlanması için hazırlıkları tamamlamaları talimatı verdiklerini söylemişti.