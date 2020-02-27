IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı

AA 27 Şubat 2020 Perşembe10:59 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:59

Erbil Valisi Ferset Sofi, düzenlediği basın toplantısında vilayette virüs şüphesinin söz konusu olmadığını ancak önlem amaçlı sıkı tedbirler aldıklarını söyledi. Sofi, bu tedbirler kapsamında mart ayında düzenlenecek Nevruz kutlamalarını iptal ettiklerini belirtti.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs vakalarının görüldüğü İran'ın yanı sıra Kerkük ve Necef vilayetlerinden de turistlerin Süleymaniye'ye girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Ebubekir, kentteki her türlü etkinlik ve kafelerde nargile satılmasının yasaklandığını kaydetti.

- Vaka sayısı 6 oldu

Öten yandan Irak Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, İran'dan dönen Bağdatlı bir gençte koronavirüs tespit edildiğini ülkedeki vaka sayının 6'ya yükseldiğini bildirdi.



- Irak'ta koronavirüs vakası

Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti. Irak merkezi hükümetinde 10, IKBY'de ise tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti.

Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide 25 Şubat'ta da Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.