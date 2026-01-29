İSTANBUL 16°C / 11°C
Dünya

IKBY'den 3 Arap haber kanalına yasak

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarının bölgedeki yayınlarını yasakladığını duyurdu.

29 Ocak 2026 Perşembe 08:57
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 3 büyük Arap haber kanalına yayın yasağı getirdi. Bölgenin en büyük dijital yayın ağı operatörü olan "Mix Media", hükümetin talimatıyla Arap dünyasının en etkili haber kanalları olan Al- Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath'ın yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Söz konusu yayın yasağı kararı, IKBY Kültür Bakanlığı'nın ilgili yayın ağına gönderdiği resmi belgeyle bildirildi. Bakanlık bünyesindeki Medya ve Yayın Genel Müdürü Şirvan Abdullah Hurşid imzasıyla gönderilen belgede, söz konusu kanalların yayın içeriklerinin mercek altına alındığı belirtildi.

Yayın yasağının uygulandığı kanalların gazetecilik etiğine aykırı ve profesyonel olmayan yayın yapması ve Yayın Düzenleme Kanunu'nun 2, 3, 7 ve 9. maddeler ihlal edilmesi olduğu aktarılan belgede, söz konusu kanalların içeriklerin Kürt halkına karşı tahrik edici, aşağılayıcı ve nefret uyandırıcı unsurlar taşıması olduğu bildirildi

IKBY Kültür Bakanlığı, yayıncı kuruluşa gönderdiği talimatta, yasaklanan içeriklerin derhal durdurulmasını istedi. Bakanlık, yasal mevzuata tam uyum gösterilmemesi halinde şirket hakkında daha ağır yaptırımların ve hukuki süreçlerin devreye sokulacağını vurguladı.

