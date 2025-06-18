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Dünya

IKBY'den bölgeye barış ve diyalog mesajı

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, bölgenin istikrar ve huzur faktörü olmak istediğini vurgulayarak, sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini açıkladı.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
IKBY'den bölgeye barış ve diyalog mesajı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, IKBY'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada "istikrar ve huzur faktörü olmak istediğini" belirterek, sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Hevramani, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Kürdistan Bölgesi, İran ile İsrail savaşında istikrar ve huzur faktörü olmak istiyor." diyen Hevramani, sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Hevramani, "Kürdistan Bölgesinin tüm komşularına da sınırlarımızda kendileri için sorun oluşmayacağı güvencesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

  • IKBY Hükümet Sözcüsü
  • İstikrar ve Huzur
  • Diyalog ve Müzakere

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