IKBY'den Irak'a itidal çağrısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, olaylardan duyduğu kaygıyı ifade ederek, "Irak'ta meydana gelen siyasi gelişmeleri ve durumu kaygıyla takip ediyoruz. Sorunların çözülmesi için tüm siyasi tarafları sükunete, itidale ve doğrudan diyaloga davet ediyoruz" dedi.

Barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu da söyleyen Barzani, "Halkın can ve mal güvenliği dahil, devlet kurumlarının da korunması gerekiyor. IKBY, her zaman olduğu gibi çözümün bir parçası olacak. Ortak bir çözümü sağlamak için ülkedeki ilgili siyasi tarafları ikinci başkent olan Erbil'e davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Irak'ta yaşanan olaylar karşısında durumu sakinleştirmek için tarafların acilen adım atması gerektiği vurgulanarak, "Kapsamlı ve barışçıl bir diyalog aracılığıyla Irak halkının uzun zamandır talep ettiği reform isteklerini yerine getirebilecek aktif ve ulusal bir hükümet kurmak için tüm taraflar sorunlarını bir kenara atmalıdır" denildi.

"Erken seçime gidilmeli"

Irak'taki Sünni siyasetinin önemli ve etkin isimlerinden biri olan Muttahidun Partisi Genel Sekreteri Usame Nuceyfi, siyasi krizin tehlikeli boyuta tırmanmasının iç savaş gibi vahim sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Meclisin olağanüstü oturum yaparak seçim yasasını gözden geçirmesi, seçim komiserliğinin değiştirilmesi ve erken seçimlere gidilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.