IKBY'den, YPG/PKK'nın Peşmergeye saldırısı sonrası ABD'den Suriye sınırına güç konuşlandırması talebi

AA 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:04

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Erbil yönetiminin ABD'den Suriye sınırına güç göndermesini talep ettiğini söyledi.

Adil, "Kürdistan Bölgesi, ABD'den, Kürdistan Bölgesi ve Rojava (Suriye'nin kuzeyi) sınırı üzerinde güç konuşlandırması talebinde bulundu. (Amaç) Kürdistan Bölgesi'nin savaş istemediğini belirten iyi niyeti göstermek ve sınırların daha iyi korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani dün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Irak'ın bütçe meselesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlemişti.

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü YPG/PKK'nın 15 Aralık gecesi Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirtmişti.

Koalisyon güçlerine YPG/PKK'nın buna benzer saldırılar yapmayacağı garantisi vermeleri çağrısında bulunan Barzani, "Yabancı ülkelerin yardımlarının IKBY topraklarına saldırmak için kullanılması önlenmelidir. Şüphesiz böyle saldırılar bölge güvenliğine büyük zararlar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.