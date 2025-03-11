İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5828
  • EURO
    39,9282
  • ALTIN
    3426.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKBY'li siyasilerden, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama
Dünya

IKBY'li siyasilerden, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi parti liderleri, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AA11 Mart 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
IKBY'li siyasilerden, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama
ABONE OL

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) resmi internet sitesi PUK Media'da yer alan habere göre, KYB Başkanı Bafel Talabani konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Talabani, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, yeni Suriye'de bir arada yaşamayı ve birlikte çalışmayı teşvik etme yönünde önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmanın önemli ve doğru olduğunu belirtti.

Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada ise tarihi bir süreçte kapsayıcı bir anlaşma imzalandığı ve bundan memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.