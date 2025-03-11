IKBY'li siyasilerden, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) resmi internet sitesi PUK Media'da yer alan habere göre, KYB Başkanı Bafel Talabani konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Talabani, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, yeni Suriye'de bir arada yaşamayı ve birlikte çalışmayı teşvik etme yönünde önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmanın önemli ve doğru olduğunu belirtti.

Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada ise tarihi bir süreçte kapsayıcı bir anlaşma imzalandığı ve bundan memnuniyet duyulduğu aktarıldı.