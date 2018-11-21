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IKBY'nin eski Başkanı Barzani referandumdan sonra ilk kez Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, geçen yıl gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu ardından ilk kez Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

  • İHA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu ardından ilk kez Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.
 
Mayıs ayında Irak genelinde yapılan milletvekili seçimlerini IKBY’de birinci olan Barzani’nin, yeni hükümet kurma çalışmalarını ele almak için yarın sabah, Başbakanı Adil Abdülmehdi, Islah ve Kalkınma İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim, Hukuk Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, el-Sadr Grubu Lideri Mukteda el-Sadr ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

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