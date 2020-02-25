IKBY'nin İran'la sınırlarını kapatması benzin kuyruklarına neden oldu

AA 25 Şubat 2020 Salı07:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 07:40

IKBY, ikinci bir talimata kadar kontrolünde bulunan Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan gümrük kapılarında İran ile karşılıklı ticari geçişleri askıya aldı.

Benzin ihtiyacının bir kısmını İran'dan ithal eden IKBY'nin bu kararı, halk arasında endişeye neden oldu. Erbil ve Süleymaniyeli vatandaşların, benzin istasyonlarına akın etmesiyle birlikte metrelerce kuyruk oluştu.

Öte yandan IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı tedbir amaçlı kapatılan sınır kapıları nedeniyle bölgede yakıt krizinin meydana geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Adil, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile koronavirüsle ilgili yarın yapılacak toplantıda bu konunun da ele alınacağını belirtti.

- Irak'ta koronavirüs vakası

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.



Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.



IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.



Irak'ın Necef kentinde dün, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmüştü.