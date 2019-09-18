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IKBY'ye kaçırılan 90 kişi Kerkük yerel hükümetine teslim edildi

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai, 'IKBY, alıkoyduğu 90 kişiyi Kerkük yerel hükümetine teslim etti. Bu tutuklama ve alıkonulma olayları Kerkük'te yargı izni olmadan gerçekleştirildiği için binlerce insanın masum olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de mutlaka bu insanların yargı önüne çıkarılarak haklarında adil kararların alınması gerekiyor' dedi.

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Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında alıkonulan veya tutuklanan Kerkük sakinlerinden 90 kişiyi Kerkük yerel hükümetine teslim ettiklerini açıkladı.
 
Kerkük Arap Meclisi Üyesi Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''IKBY, alıkoyduğu 90 kişiyi Kerkük yerel hükümetine teslim etti.'' ifadesini kullanarak, resmi işlemlerin ardından bu kişilerin mahkemeye çıkarılacaklarını söyledi. 
 
Tai, bu gelişmenin özellikle son günlerde IKBY'ye karşı tepkilerin artması üzerine yaşandığını belirterek, Kerkük yerel yönetiminin çağrısı ve tutuklu yakınlarının düzenledikleri gösterinin etkili olduğunu aktardı. 
 
IKBY hapishanelerindeki tutuklu ve alıkonulanların sayısının binlerce olduğunu hatırlatan Tai, alıkonulanların tamamının Kerkük yerel hükümetine teslim sürecinin devam etmesini ve sonucun yargının takdirine bırakılması gerektiğini vurguladı. 
 
Süreci yakından takip edeceklerini belirten Tai, ''Bu tutuklama ve alıkonulma olayları Kerkük'te yargı izni olmadan gerçekleştirildiği için binlerce insanın masum olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de mutlaka bu insanların yargı önüne çıkarılarak haklarında adil kararların alınması gerekiyor.'' diye konuştu. 
 
Irak'ın Kerkük kentinde 12 Eylül'de bir araya gelen onlarca Arap, IKBY'ye bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında tutuklanan veya alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.
 
- IKBY'den alıkoyma iddialarına yalanlama
 
IKBY İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
 
Açıklamada, bu konuda sivil toplum örgütleri, uluslararası ve yerel kuruluşlara hapishane kapılarının açık olduğu belirtilmişti.
 
IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların yakınları, 20 Temmuz'da çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Rakan Said'i ziyaret etmişti. 
 
Peşmerge güçleri, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten itibaren Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük'te varlık göstermeye başladı.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ortaya çıkması ve Irak ordusunun Kerkük'ten tamamen çekilmesi üzerine Peşmerge güçleri tüm vilayette kontrolü ele geçirmişti. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de düzenlediği operasyonla Kerkük'te tam kontrolü sağlamış, Peşmerge güçleri de kentten çekilmek zorunda kalmıştı. 

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