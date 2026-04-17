  • İKDP kamplarına yapılan saldırılarda 3 kişi öldü
Dünya

İKDP kamplarına yapılan saldırılarda 3 kişi öldü

Irak'ın Erbil kentindeki Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kamplarına İran tarafından yapıldığı iddia edilen füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırılarında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 20:25
İKDP kamplarına yapılan saldırılarda 3 kişi öldü
iKDP'nin yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'in Bahrike nahiyesi ile Çoman ilçelerinde bulunan kamplarına saldırı yapıldığı aktarıldı.

İran tarafından düzenlendiği öne sürülen füze ve İHA saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Dün ve önceki gün de İKDP'nin kamplarına saldırı düzenlendiği bildirilmiş ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

İKDP söz konusu kamplarda ailelerin yaşadığını belirtiyor.

14 Nisan'da da Süleymaniye kentinde bulunan İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) kampına 2 kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği, saldırıda bir kişinin öldüğü aktarılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada Komele'ye yönelik saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından İran bölgeye yönelik saldırılarını durdurduğunu belirtmiş ve ateşkese uyacağını açıklamıştı.

