İki Avrupa ülkesinden daha Trump'ın Gazze planına ret

İsrail'in saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin yeniden inşası konusu, uluslararası toplumun öncelikli meseleleri arasında yer alırken Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planına uluslararası tepkiler büyüyor.

Gazze meselesi, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 20-21 Şubat'ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Batı dünyasından Filistin devletini tanıyan ve Filistinlilerin yanında yer alan az sayıdaki ülkeden biri olan Norveç ile İspanya'nın Dışişleri Bakanları da bu toplantının katılımcıları arasında yer aldı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

- "YALNIZCA FİZİKSEL DEĞİL, POLİTİK İNŞA DA GEREKİYOR"

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planı ve Gazze'nin imarı hakkında görüşünüz nedir?" sorusuna "Filistinlileri başka topraklara sürmekle ilgili çıkan bazı sinyallerden endişe ediyorum. Bu, kesinlikle bizim görüşümüz değil. Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. Yapmamız gereken şey, Filistinliler için hayatı güzel hale getirmek ve Filistin'de kendi devletlerine sahip olabilmelerini sağlamaktır." yanıtını verdi.

Eide, Gazze'nin imarı konusuna da değinerek "İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yıkılan Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda politik olarak da inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Bu politik yeniden yapılanmayla Gazze'nin tekrar Batı Şeria'ya bağlanması gerektiğini söyleyen Eide, "Yani Oslo Anlaşmaları'nda tanınan, Filistin topraklarının tamamını yönetecek Filistin otoritesine bir kez daha sahip olmalıyız. Böylece gerçek bir devlet kurmaya doğru ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eide, Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıdığını hatırlatarak "Bu noktaya gelmek için onlarca yıldır çalışıyoruz ve bu kararı geçen yıl uyguladık. Arap ülkelerinin önemli bir grubuyla ve ayrıca diğer ilgili ülkelerle bu yönde ilerleme kaydetmek adına çok yakın çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "GAZZE, FİLİSTİNLİ GAZZELİLERİN TOPRAĞIDIR"

İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan "soykırım davasının" ve G20 toplantısının katılımcıları arasında yer alan İspanya'nın Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de AA muhabirine verdiği demeçte, Trump'ın sürgün planı ve Gazze'nin yeniden inşası konularına değindi.

Albares, "Gazze, Filistinli Gazzelilerin toprağıdır. Filistinliler, Filistinli Gazzeliler, Gazze'de kalmalıdır." dedi.

İspanya'nın Filistinlilere desteğine dikkati çeken Albares, "Bizler, Filistinlilerin hayatının mümkün olan en kısa sürede normale dönmesini sağlamak için, (Gazze'ye) insani yardım gönderiyoruz ve yeniden inşa sürecinin bir parçası olacağız." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin "çok daha iyi olacağını" savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.