İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2266
  • EURO
    36,7943
  • ALTIN
    2972.03
  • BIST100
    10021.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki Avrupa'da ülkesi arasında kriz: Donanma devriyeye başladı
Dünya

İki Avrupa'da ülkesi arasında kriz: Donanma devriyeye başladı

Estonya, Finlandiya ile arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşanmasının ardından artan şüpheler nedeniyle bölgede deniz kuvvetleriyle devriyelere başladı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 15:57 - Güncelleme:
İki Avrupa'da ülkesi arasında kriz: Donanma devriyeye başladı
ABONE OL

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, X sosyal medya hesabından, elektrik şebekesindeki kesintinin ardından artan sabotaj şüphesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tsahkna, Estonya Savunma Kuvvetleri'nin, EstLink 1 denizaltı kablosunu korumak için deniz kuvvetleriyle devriyeye başladığını belirtti.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da X hesabında, "Finlandiya ile enerji bağlantımızı savunmak ve güvence altına almak için donanmamızı Estlink 1'in yakınına göndermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Tsahkna, dün yaptığı açıklamada, "Su altı altyapısına verilen zararlar o kadar sıklaştı ki bunların kaza ya da kaptan hatası olduğuna inanmak zor." demiş ve çapanın deniz tabanına sürüklenmesinin kaza olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetmişti.

- NE OLMUŞTU ?

Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında 25 Aralık'ta kesinti yaşanmıştı.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etmişti.

Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu belirtmişti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu öne sürülmüştü.

  • EstLink 2
  • Telekom kablosu
  • Deniz devriyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.