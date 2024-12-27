İki Avrupa'da ülkesi arasında kriz: Donanma devriyeye başladı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, X sosyal medya hesabından, elektrik şebekesindeki kesintinin ardından artan sabotaj şüphesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tsahkna, Estonya Savunma Kuvvetleri'nin, EstLink 1 denizaltı kablosunu korumak için deniz kuvvetleriyle devriyeye başladığını belirtti.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da X hesabında, "Finlandiya ile enerji bağlantımızı savunmak ve güvence altına almak için donanmamızı Estlink 1'in yakınına göndermeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Tsahkna, dün yaptığı açıklamada, "Su altı altyapısına verilen zararlar o kadar sıklaştı ki bunların kaza ya da kaptan hatası olduğuna inanmak zor." demiş ve çapanın deniz tabanına sürüklenmesinin kaza olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetmişti.

- NE OLMUŞTU ?

Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında 25 Aralık'ta kesinti yaşanmıştı.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etmişti.

Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu belirtmişti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu öne sürülmüştü.