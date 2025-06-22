Libya Ulusal Birlik Hükümetinin, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde hidrokarbon aramaları için açtığı uluslararası ihaleye tepki göstermesi, Yunan basınında geniş yer buldu.

To Vima gazetesi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığının tepkisini, "Türkiye'nin yönlendirmesiyle Atina'ya yeni baskı" olarak yorumladı.

Haberde, Trablus yönetiminin, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ihalesini "açık ihlal" olarak nitelendirdiği ve Atina'nın planlanan hidrokarbon faaliyetlerine karşı sert bir şekilde tepki gösterdiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi de Libya'nın açıklamasının, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in temmuz ayı başında planlanan Libya ziyaretinden önce yapılmasına işaret etti.

Gazete, Atina'nın, faaliyetlerin tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde yürütüldüğü yönündeki savunmasına geniş yer verdi.

Naftemporiki gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Libya Ulusal Petrol Şirketi yetkililerinin ifadelerine yer verilerek, Trablus yönetiminin Avrupa'dan destek arayışı çerçevesinde bu çıkışı yaptığı ve Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına yeniden sarıldığı vurgulandı.

Eleftheros Typos gazetesi, "Hafter de Türkiye ile beraber" başlığıyla verdiği haberde, Hafter'in liderliğindeki Bingazi hükümetinin de Trablus ile benzer bir çizgiye kaydığını ve Türkiye ile yakınlaşma sinyalleri verdiğini yazdı.

Haberde, Hafter yönetiminin ilk kez 2019 tarihli Türk-Libya deniz yetki anlaşmasını yeniden gündeme alabileceğine dikkat çekildi.

Antenna TV'nin haberinde de Atina'daki kaynakların bu gelişmeyi "Hafter'in kamp değiştirmesi" olarak değerlendirdiğini ve Libya'daki iki ayrı hükümetin Türkiye ile benzer çizgide birleşmelerinin, Yunan dış politikasında ciddi bir kırılmaya neden olabileceği kaydedildi.

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