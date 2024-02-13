İki bin yıllık yumurta keşfettiler! Bilim adamları şaşkın

İngiltere'de iki bin yıldır bozulmamış Roma yumurtasına rastlandı. Antik yumurtanın en iyi şekilde korunması konusunda kendisine danışılan Doğa Tarihi Müzesi (NHM) yetkililerinden Douglas G.D Russell, pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu şimdiye kadar gördüğüm şans eseri korunmuş en eski kuş yumurtası. Onu büyüleyici yapan da bu." ifadelerine verdi.

İKİ BİN YILLIK HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Russell, NHM'de bulunan ve muhtemelen 1898'de Mısır'da kazılan bir dizi mumyalanmış yumurtalar gibi iç sıvıları hala içlerinde olan daha eski yumurtalar olduğunu, ancak bu kadar eski ve doğal olarak korunmuş yumurtaların bilinen başka bir örneği olmadığını belirtti.

Hayır kurumu Oxford Arkeoloji'nin proje yöneticisi Edward Biddulph Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, yumurtanın ilk olarak 2010 yılında İngiltere'nin Aylesbury kentinde Oxford Arkeoloji tarafından yürütülen bir kazı sırasında diğer üç yumurta ile birlikte keşfedildiğini söyledi.

Biddulph, yumurtanın yanında bulunan çanak çömlek gibi diğer buluntuların MS 3. yüzyılın sonlarına denk geldiğini ve böylece arkeologların yumurtanın yaşını tahmin edebildiklerini ekledi. MS 270'lere kadar bira yapımında su için kullanılan bir çukurda yer alan yumurtaların, çukurun kullanım dışı kalmasının ardından tanrılara hediye olarak bırakıldığına inandıklarını söyledi. Biddulph, "Roma dünyasındaki bu tür şeyler, tıpkı bugün insanların çeşmelere bozuk para atması gibi, tanrılara adak ya da iyi şans getirmesi için yapılan ritüelleri teşvik etme eğilimindedir." diye ekledi.

ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM



Arkeologlar yaptıkları basın açıklamasında, keşfedilen dört yumurtadan üçünün bütün olduğunu, ancak aşırı kırılgan olmaları nedeniyle korunmalarını sağlayan ıslak koşullardan çıkarıldıklarında ikisinin çatladığını ve "kükürtlü bir aroma" yaydıklarını söyledi.

Biddulph, Kent Üniversitesi'nden konservatör Dana Goodburn-Brown ile birlikte yumurtanın mikro taramasını yaptıklarını ve yumurtanın sarısı ile beyazının dikkat çekici bir şekilde hâlâ mevcut olduğunu gördüklerini söyledi. Ancak araştırmacılar kalan tek yumurtanın içindeki sıvıyı Ağustos ayında keşfedebildi.

Biddulph, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim, inanılmaz bir şey. Çok modern ve çok yeni görünüyordu." ifadelerinde bulundu.

Russell, "İleride, yumurtaları tam olarak hangi türün bıraktığına ve potansiyel arkeolojik önemine daha fazla ışık tutmak için NHM'de mevcut olan modern analiz tekniklerini kullanıp kullanamayacağımızı görmek çok heyecan verici olacak" dedi.

Biddulph, araştırmacıların sıvıyı daha iyi incelemek için 3 boyutlu bir model oluşturup, kabuğunda küçük bir delik açılan yumurtayı üflemeye benzer bir işlemle dikkatlice çıkarmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.