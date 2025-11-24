İki cinayet işlenmişti... Suriye'nin Humus ilinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Humus İç Güvenlik Komutanlığı, kentin güney mahallelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiğini açıkladı.

Haberde, durumun takibi ve istikrarın sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgedeki konuşlanmasının sürdüğü belirtildi.

Humus'ta dün meydana gelen iki ayrı cinayetin ardından, İç Güvenlik Komutanlığı TSİ 17.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yerel kaynaklara göre, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir kadın öldürülmüş, cesedinin yakıldığı ve duvarlara mezhepsel içerikli ifadeler yazıldığı aktarılmıştı. Bu olay sonrası aşiret mensupları Humus kentindeki el-Basel Mahallesi'nde misilleme amaçlı saldırı düzenlemişti.

