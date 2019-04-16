İki iş adamı Notre Dame için 300 milyon euro bağışladı

Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen Fransa halkı, şimdi ünlü yapıyı ayağa kaldırmak için bir araya geliyor. Ülkenin en zengin iki iş adamı yeniden inşa çalışmaları 300 milyon euro bağışladı.

Fransa’nın en zengin iki ismi olarak bilinen François-Henri Pinault and Bernard Arnault, yangınla büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için 300 milyon Euro bağışladı. Fransa basını 11 iş insanın da bağış yaptığını belirtirken, ilerleyen günlerde daha fazla insanın dayanışma göstereceği vurgulandı.

?Bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi pek çok lüks firmayı barındıran Kering şirketinin başkanı ve CEO’su François-Henri Pinault, Notre Dame için 100 milyon euro bağışlayacağını duyurdu. Pinault, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, bu miktarın Notre Dame’ı tamamen inşa etmeye yetmesini umduğunu söyledi.

Pinault’dan sonra bir bağış duyurusu da Louis Vuitton ve Christian Dior gibi şirketlerin bulunduğu LVMH grubunun başkanı ve CEO’su Bernard Arnault’dan geldi. Arnault, Fransa’nın sembolü için 200 milyon Euro bağışlayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Arnault ailesi ve LVMH grubu, bir ulusal trajedinin yaşandığı bu zamanda dayanışma göstermek ve bu muazzam katedralin yeniden inşasına yardımcı olmak istiyor” denildi. Açıklamada, katedralin Fransız birliğini temsil ettiği de vurgulandı.

Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.

(Sputnik)