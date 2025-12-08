İSTANBUL 10°C / 7°C
  İki isim arasında müzakere gerginliği! Trump: Zelenski beni hayal kırıklığına uğrattı
Dünya

İki isim arasında müzakere gerginliği! Trump: Zelenski beni hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirterek, 'Başkan Zelenski'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı' açıklamasında bulundu.

8 Aralık 2025 Pazartesi 06:42
ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri törenine varışı sırasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde bundan sonraki adım ne olacak?" sorusuna yanıt veren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de dahil olmak üzere taraflar ile görüşmeleri sürdürdüklerini hatırlattı. Buna rağmen Zelenski'nin hazırlanan barış planı taslağına yeterince ilgi göstermediğini ima eden Trump, "Başkan Zelenski'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu birkaç saat öncesine kadar böyleydi" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın barış istediğini düşündüğünü, ancak Ukrayna lideri Zelenski'nin buna istekli görünmediğini aktaran Trump, Zelenski'nin barış planı taslağını okumadığı iddiasını yineleyerek, "Henüz okumadı" dedi.

ZELENSKİ, BARIŞIN RUSYA'YA BAĞLI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek, "Barışın olup olmayacağı tamamen Rusya'ya, Rusya'ya yönelik ortak baskımıza ve ABD, Avrupa ve diğer tüm ortaklarımızın sağlam müzakere pozisyonlarına bağlı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "terör eylemleri" olarak niteleyen Zelenski, Moskova yönetiminin tüm bu eylemlerden ve savaşın kendisinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

ZELENSKİ, ABD İLE YAPILAN SON MÜZAKERELERİN KOLAY GEÇMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Zelenski, ABD ile yapılan son müzakerelerle ilgili ise, "Amerikalı temsilciler Ukrayna'nın temel tutumunu biliyor. Görüşme yapıcıydı, ancak kolay değildi" değerlendirmesini yapmıştı. Trump'ın Ukrayna yönetimini eleştiren yorumlarının Zelenski'nin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

