İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9578
  • EURO
    48,9442
  • ALTIN
    5400.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki komşu arasında gerilim tırmanıyor: ''Karşılığı ağır olacak'' uyarısı
Dünya

İki komşu arasında gerilim tırmanıyor: ''Karşılığı ağır olacak'' uyarısı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan yönetiminden gelen açıklamaları “sinsilik” olarak niteledi. Asıf, Pakistan'a yönelik olası bir terör saldırısının “acı sonuçlar doğuracağını” vurguladı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
İki komşu arasında gerilim tırmanıyor: ''Karşılığı ağır olacak'' uyarısı
ABONE OL

Pakistanlı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Pakistan'ın kardeş ülkelerin ricası üzerine barışa şans vermek için Afganistan yönetimiyle görüşmelere katıldığını belirten Asıf, öte yandan bazı Afgan yetkililerin açıklamalarını "sinsilik" olarak niteledi.

Asıf, Pakistan'ın, "Afganistan yönetimini tamamen yok etmek ve söz konusu açıklamaları yapan yetkilileri saklandıkları mağaralara geri püskürtmek için tüm silahlarının bir bölümünü dahi kullanmasına gerek olmadığını" savundu.

"Afganistan'ın, kendi halkı için bir mezarlık, tarih boyunca da imparatorlukların oyun alanı olduğu" ifadesini kullanan Asıf, Pakistan'da herhangi bir terör saldırısı düzenlenmesi halinde bu tür maceralara atılanlara verilecek karşılığın "acı" olacağını belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" söylemişti.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.