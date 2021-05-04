İki komşu birbirine düştü: Bunu nasıl kibarca ifade edeyim ki? Defolup gidin!

04 Mayıs 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 14:40

Çin ve Filipinler arasındaki tartışmalı bölge gerilimi farklı bir boyut kazandı. Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'nden çıkmasını isteyen Filipinler Dışişleri Bakanı, Pekin yönetimine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

Filipinler çağrısını bir kez daha yineledi ancak Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Çin'e bu kez hakaret içeren sözlerle seslendi.

FİLİPİNLİ BAKAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

TRT Haber'in haberine göre, Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Bakan, şu sözleri kullandı:

"Çin, dostum, bunu nasıl kibarca ifade edeyim ki? Bir bakalım... Defolup gidin!"

Twitter, Bakan'ın hakaret içeren paylaşımına 'kullanım dışı' ibaresi koydu.

PEKİN'DEN CEVAP GELDİ

Filipinli Bakan'ın mesajına Pekin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbing, "Filipinler'deki ilgili kişilerin açıklama yaparken temel görgü ve kimlik kurallarına dikkat etmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Filipinler Çin'den 7 Mart'tan bu yana Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgede bulunan gemilerini derhal geri çekmesini istiyor. Pekin yönetimiyse bu taleplere kulak tıkamayı sürdürüyor.