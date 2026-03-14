Geçtiğimiz günlerde Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." açıklamasında bulunarak İngiliz yönetimine sitemde bulundu. Tüm bunların yanı sıra ABD ile İngiltere arasındaki İran anlaşmazlığı Kıbrıs adasına sıçradı.

Konu ile ilgili Yunan basınında yer alan bir haberde Amerikalı bir yetkili, Kıbrıs adasında bulunan İngiliz üslerinin statüsünün yeniden tartışmaya açılması gerektiğini savundu.

Söz konusu haberde İngiltere'nin Ada üzerindeki askeri ve siyasi varlığının mevcut stratejik gerçeklerle uyuşmadığı ve sömürge döneminden kalma bu yapının sürdürülebilirliğini yitirdiğini vurgulandı.

"İNGİLTERE'YE ADA'DA İHTİYAÇ KALMADI"

Haberdeki verilere göre, Mart 2026 başında bölgedeki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tesislerine yönelik gerçekleşen İHA saldırısı, üslerin güvenlik kapasitesini ve varlık nedenini yeniden tartışmaya açtığı belirtildi.

ABD'li yetkili ayrıca İngiltere'nin, müttefiklerinin üs kullanımına yönelik kısıtlamaları ve Doğu Akdeniz'deki caydırıcılığının azalması, bu toprakların artık stratejik bir merkezden ziyade bir "İngiliz askeri dinlenme tesisi" işlevi gördüğünü söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Akrotiri ve Dikelya üslerinin artık tamamen Rum Yönetimi'ne devredilmesi gerektiğinin altını çizen Amerikalı yetkili, konu hakkında artık Başkan Donald Trump'ın harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yetkili ayrıca, İngiliz güçlerinin artık Ada'dan ayrılmasının zamanının geldiğini ve bölgede istenmediklerini belirtti.