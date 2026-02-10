Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (GRU) iki numaralı ismi olarak bilinen Korgeneral Vladimir Alexeyev'i 6 Şubat'ta silahla yaralayan bir şüpheli Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Alexeyev'e yönelik suikast girişimine ilişkin üçüncü bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan şüphelinin Rus ordusunu izlemeye yardımcı olduğu ifade edilen tutuklu Viktor Vasin'in oğlu Pavel Vasin olduğu kaydedildi. Vasin'in internet uygulamaları ve arama motorlarını kullanarak FSB hedefleri hakkında bilgi toplamaya yardımcı olduğu kaydedilen açıklamada, Pavel Vasin'in ifadesinde Rusya Savunma Bakanlığı'nda çalışan iki kişiyi daha gözetlediğini itiraf ettiği vurgulandı.

ALEXEYEV SIRTINDAN YARALANMIŞTI

Korgeneral Vladimir Alexeyev, 6 Şubat'ta Moskova'da evinin önünde saldırıya uğramış, birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırganın polis tarafından arandığı aktarılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etmiş, bunun barış görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu söylemişti. Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Ukrayna istihbaratı daha önce 64 yaşındaki Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

"RUSYA FEDERASYONU KAHRAMANI" UNVANINA LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Korgeneral Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor.

Alexeyev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görülmüştü.