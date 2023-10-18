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Dünya

İki petrol devi resmen anlaştı! 27 yıl sürecek

QatarEnergy ve Shell, Katar'dan Hollanda'ya yıllık 3,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için anlaştı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
İki petrol devi resmen anlaştı! 27 yıl sürecek
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QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, 27 yıl boyunca yıllık 3,5 milyon ton LNG tedariki öngören uzun vadeli iki anlaşma, QatarEnergy ve Shell'e bağlı şirketler arasında yapıldı.

Anlaşmalar kapsamında, 2026 yılından itibaren 27 yıl boyunca Hollanda'nın Rotterdam limanında bulunan Gate LNG terminaline LNG teslim edilecek.

Söz konusu miktar, Katar'ın Kuzey Sahası-Doğu ve Kuzey Sahası-Güney genişleme projelerinde hisse sahibi olan QatarEnergy ve Shell arasındaki iki ortak girişimden sağlanacak.

Açıklamaya göre, Shell'in Kuzey Sahası LNG Genişleme Projeleri'ndeki ortaklığı, yıllık 32 milyon tonluk Kuzey Sahası-Doğu projesinde yüzde 6,25, yıllık 16 milyon tonluk Kuzey Sahası-Güney projesinde ise yüzde 9,375 paydan oluşuyor.

  • QatarEnergy
  • Shell
  • LNG tedariki

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