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İki Rus kardeş 'Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne girdi

Rusya'nın 300 bin nüfuslu Vologda şehrinde doğup büyüyen iki Rus kardeş, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne Rusya'dan giren iki yeni isim oldu.

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Bilgisayar oyunları üreticisi Playrix Holding'in kurucuları İgor ve Dmitriy Buhman kardeşlerin toplam servetlerinin 2.8 milyar dolar olduğu belirtildi. 2001'de hobilerini işe çevirerek kolları sıvayan ve ilk oyunlarından 100 dolar kazanan iki kardeş, 2004'e gelindiğinde 10 bin dolar kazanarak "Biz bu işi" yaparız demeye başladı. Ve o yıl Playrix şirketini kurdu. Ürettikleri oyunlar dünya çapından ün kazanan, bugün akıllı telefonlar ve sosyal paylaşım siteleri için çok sayıda oyun üreten İgor ve Dmitriy Buhman'ın her biri 1.4 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Yıllık cirosu 1.2 milyar dolar olarak hesaplanan Playrix şirketi, özellikle Fishdom, Gardenscapes ve Homesscapes adlı ürünleriyle tanınıyor. Çinliler iki kardeşin şirketinin peşine düştü. Bloomberg'in nisan ayının başında açıkladığı 500 kişilik milyarderler listesinde Rusya'dan 23 kişi yer aldı.
 

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