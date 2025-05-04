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Dünya

İki Rus savaş uçağını İDA'yla vurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 07:39 - Güncelleme:
İki Rus savaş uçağını İDA'yla vurdular
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Zelenski gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşında son bir günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin bilgi verdi,

Ukrayna ordusunun, insansız deniz araçları kullanarak Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da son bir gün içerisinde iki savaş uçağı vurduğunu kaydeden Zelenski, "Askeri depolar da yok edildi." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın hazır olması durumunda kısa süre içerisinde 30 günlük ateşkesin sağlanmasını desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın ülkesine yönelik her gün yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini anlatan Zelenski, aynı zamanda cephe hattında da ağır çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunarak, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların hazırlandığını aktardı.

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