İki süper güç arasında olumlu sinyaller! Çağrıda bulundu: Birlikte hareket edelim

Reuters 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35

Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiği ABD eski Başkanı Donald Trump sonrası dönemde yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmak için Beijing'in hazır durumda olduğunu söyledi.

Wang, Washington'a Çin menşeili ürünlere gümrük vergisi uygulamayı bırakması ve Çinli teknoloji şirketlerine karşı kendi ifadesiyle anlamsız baskıyı durdurması çağrısında bulunurken bu adımların iki ülke arasındaki işbirliğini oluşturmak için "gerekli koşullar" olduğunu ifade etti.

Wang ayrıca Washington'a Çin'in temel menfaatlerine saygı duyma, hükümetteki Komunist Parti'yi "karalama" çabalarına son verme, Beijing'in iç işlerine karışmayı sonlandırma ve Tayvan'daki ayrılık yanlısı gruplarla "işbirliği" yapmayı durdurma çağırında bulundu.